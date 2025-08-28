Casa Cuévano: nuevo espacio para la cultura en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- En Campanero número 6, una histórica casona del centro de Guanajuato, que fuera habitada en la Nueva España por el intendente Juan Antonio Riaño, abrió sus puertas Casa Cuévano, un nuevo espacio cultural comunitario, a unos metros del histórico Puente del Campanero, en pleno corazón de la ciudad.

El espacio abrió este miércoles y al lugar acudieron estudiantes, artistas, vecinos y visitantes, convocados por la expectativa de recuperar un lugar que hoy combina memoria arquitectónica y nuevas propuestas culturales. La casona, restaurada con las reglas del Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene librería, cafetería, salas de lectura y un área para cineclub.

La inauguración arrancó con una exposición colectiva de artistas guanajuatenses que llenó de color y vitalidad los muros, mostrando la diversidad creativa de la región. La atmósfera fue festiva: entre discursos, charlas y música, el público celebró el nacimiento de un proyecto que promete convertirse en punto de encuentro social y cultural.

Salvador González, fundador del proyecto, dijo que Casa Cuévano nace para ser un espacio plural, donde convivan las artes, las ideas y la vida comunitaria.

Anunció una programación que incluirá cine, talleres, presentaciones de libros, conferencias y actividades artísticas mensuales, Casa Cuévano y Cuévano Cine Club se perfila como un referente cultural alternativo en la ciudad, con la misión de “hacer de la cultura un bien compartido y accesible para todos”.

La apertura formal marca también el inicio de su cartelera: este jueves 28 de agosto, a las 20:00 horas, se proyectará Estas ruinas que ves, inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, autor que da nombre e identidad tanto a Cine Club Cuévano como a Casa Cuévano. Una semana después, el jueves 4 de septiembre, a las 19:00 horas, la artista Mafa Ha ofrecerá la charla El Cuévano de Ibargüengoitia, reforzando el vínculo entre literatura, cine y memoria cultural de Guanajuato.

La exposición colectiva, que permanecerá durante un mes, reúne obra de Monserrat Vázquez, Claudio Saúl, So Cabrera López, Fabián Ruiz, David Araujo, Andrea Lizeth Gómez Rivas y Madaí Lira, dejando constancia de que el espíritu de Casa Cuévano empieza, desde su primer día, con la fuerza de lo colectivo.