Carlo Acutis, el primer santo milenial y ‘Patrón del Internet’

Ciudad del Vaticano.- En una ceremonia multitudinaria en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Carlo Acutis fue proclamado oficialmente santo, convirtiéndose en el primer joven de la generación milenial en ser canonizado por la Iglesia católica.

Miles de fieles, en su mayoría jóvenes, se dieron cita para presenciar el momento histórico en el que se inscribió el nombre de Acutis en el libro de los santos. Entre los asistentes estuvieron sus padres y hermanos, y su madre, Antonia Salzano, llevó al altar el relicario con un fragmento del corazón de su hijo.

Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y vivió en Milán, donde desde niño mostró una profunda fe. A los 7 años hizo su Primera Comunión y decidió dedicar su vida a la Iglesia. Con apenas 15 años, antes de morir de leucemia en 2006, dejó huella no solo por su vida espiritual, sino también por su capacidad para usar la tecnología al servicio de la fe. Creó páginas web con contenidos religiosos, diseñó un plan digital para rezar el Rosario y difundió la devoción a la Eucaristía, a la que llamaba “mi camino al Cielo”.

Por su labor evangelizadora en internet, Acutis es reconocido ya como el “Patrón del Internet”. Su cuerpo reposa en Asís, donde miles de fieles acuden cada año a venerarlo.

Su beatificación tuvo lugar en 2020, tras el reconocimiento de un milagro ocurrido en Brasil, donde un niño con una malformación congénita del páncreas sanó de manera inexplicable. El segundo milagro para su canonización se atribuye a la recuperación de una joven en Costa Rica, tras sufrir un grave traumatismo craneoencefálico en 2022.

Con su canonización, Carlo Acutis se convierte en un referente de espiritualidad para las nuevas generaciones, símbolo de fe, sencillez y de cómo la tecnología puede ser una herramienta para acercarse a Dios.