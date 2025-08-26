Cae mujer por presunta trata de personas en modalidad prostitución ajena

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso penal de SANDRA MARISELA “N”, de 36 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena, en hechos ocurridos en el municipio de Dolores Hidalgo.

Derivado de trabajos de investigación, agentes de Investigación Criminal ejecutaron un operativo que permitió la captura de la imputada. La Fiscalía reunió y presentó datos de prueba que acreditan su probable participación en los hechos, mismos que fueron expuestos ante la autoridad judicial durante una audiencia.

El Juez resolvió dictar auto de vinculación a proceso en su contra y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que deberá cumplirse durante el tiempo que dure el proceso penal. La resolución se sustentó en la falta de arraigo de la imputada, en la necesidad de proteger a la víctima y garantizar el correcto desarrollo de la investigación.

La víctima ha recibido atención integral especializada por parte de la Fiscalía, bajo un enfoque psicosocial y con perspectiva de género, a fin de salvaguardar sus derechos y acompañarla en el proceso judicial.

Con estas acciones, la Fiscalía de Guanajuato reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la protección de las víctimas y el combate a la trata de personas en todas sus modalidades.