Balacera deja un fallecido dentro de un domicilio Irapuato

Una persona sin vida fue el saldo del “incidente” en la colonia las Heras

Irapuato, Guanajuato.- Una balacera en la calle Centauro del Norte, de la colonia Las Heras en Irapuato, dejó a una persona sin vida. Al parecer, los hechos tuvieron lugar dentro de un domicilio, los presuntos responsables huyeron.

Vecinos alertaron a las autoridades haber escuchado disparos al interior de la vivienda. Policía Municipal, Guardia Nacional y personal paramédico acudieron para registrar el lugar y se localizó a una persona sin signos vitales.

El perímetro fue delimitado para que la Fiscalía del Estado realizara las investigaciones correspondientes, al igual que el cuerpo sea trasladado por la SEMEFO para la necropsia de rutina.

Por el momento se desconoce la mecánica del suceso, sin embargo, de manera extraoficial se habla de una riña que terminaría en el deceso de un ciudadano.

