Bad Bunny y la canción “Tití me preguntó” te pueden salvar la vida y esta es la razón

Bad Bunny es amado por millones y rechazado por otros tantos más. El Conejo Malo nunca pasa desapercibido, por el contrario, siempre hay algo nuevo que hablar de él o su trabajo artístico. Es por eso que este día resonó una noticia a nivel internacional que lo puso en una situación inesperada.

La American Heart Association indicó que el ritmo de la canción “Tití me preguntó” es ideal para realizar una reanimación cardiopulmonar. Así como lo lees, el organismo especificó que una canción de Bad Bunny es perfecta para salvarte la vida de ser necesario.

El tema mencionado, “Tití me preguntó”, forma parte del álbum “Un verano sin ti” que Bad Bunny lanzó en el año 2022. La misma cuenta ya con 700 millones de vistas en YouTube y ha sido un fenómeno mundial.

Bad Bunny’s “Titi Me Pregunto” can help you keep the beat and save a life with Hands-Only CPR. If you see a teen or adult suddenly collapse:

👉 Call 911

👉 Push hard and fast in the center of the chest at a rate of 100-120 beats per minute#CPRwithHeart #HeartMonth @sanbenito pic.twitter.com/0pIt2BFKjd

— American Heart Association (@American_Heart) February 24, 2023