Ayuntamiento capitalino aprueba programa de desarrollo urbano ante cuestionamientos

Guanajuato, Guanajuato.- Con el voto en contra de opositores morenistas, en la sesión ordinaria, celebrada en el Centro Deportivo El Carrizo, el Ayuntamiento capitalino aprobó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET) y el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), así como la expedición del Reglamento de Zonificación, Usos y Destinos de Suelo.

El PMDUOET, que arrastraba un rezago de 13 años, fue avalado con 13 votos a favor y los votos en contra del morenista Víctor Hugo Larios y su compañera Fernanda Arellano. Este plan define lineamientos y políticas de ordenamiento urbano y territorial para los próximos 25 años, con el fin de impulsar un crecimiento más sustentable y ordenado.

La presidenta municipal, Samantha Smith, leyó las generalidades de la propuesta. Fernanda Arellano cuestionó que la propuesta original del PMDUOET tuvo 243 obversaciones técnicas por parte del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) y que no hubo transparencia en la difusión y discusión del documento en comisiones.

Dijo no estar en contra del desarrollo y la planeación, pero acusó falta de transparencia y por eso votó en contra junto con su compañero.

Samantha Smith dijo que “a partir de ahora en el municipio se tendrán reglas claras para el crecimiento urbano, la protección de los recursos naturales; esto obligará a tomar decisiones basadas en criterios técnicos y legales. Con ello se evitará tener colonias sin drenaje, fraccionamientos irregulares o de acceso complicado, asentamientos en zonas de riesgo y la precariedad que ello implica a sus habitantes”.

Momentos después, se sometió a votación el PIMUS, centrado en la modernización del transporte público y la movilidad de la capital, mismo que fue aprobado con 12 votos a favor y 3 en contra. Víctor Hugo Larios señaló que en la encuesta levantada sobre el servicio sólo el 5 por ciento de las personas señalaron que es pésimo, por lo que consideró que se aprobaba un proyecto con inconsistencias. Además de los morenistas citados, se sumó la emecista Liliana Preciado a votar en contra del PIMUS.

El primer paso es que en un plazo de 20 días hábiles se hará una convocatoria nacional para otorgar concesiones y contar con autobuses modernos y mejorar el servicio.

En la sesión fue aprobada por unanimidad una propuesta de la morenista Celia Carolina Valadez de establecer una señalética para declarar espacios libres de violencia contra las mujeres.

En esta sesión que se celebró en las nuevas canchas del Carrizo, con presencia de ciudadanas y ciudadanos interesados en la toma de decisiones de las autoridades locales, se hizo entrega de 30 escrituras y 119 cartas de instrucción a familias beneficiarias de los Programas de Regularización de Predios de Asentamientos Irregulares en lugares como: Ex Vía del Ferrocarril, Arroyo del Pirul, La Luz, Venada II y Manantial de la Aldana, beneficiarios que se mostraron emocionados y agradecidos porque ahora pueden decir “esta casa es mía”.