“Ayer se llevaron a tres chavas y están muertas”; Advierten a joven en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- María José, de 24 años de edad es una joven irapuatense quien relató la historia de “terror” y nerviosismo que vivió esta mañana al dirigirse a su trabajo.

“Yo estaba esperando el camión para irme a mi trabajo, eran como las 9:30 am y se me acerco un tipo, era de estatura mediana, morenito, traía una sudadera negra con capucha y me dijo -‘Oye, me mandaron a avisarte que no fueras a ir a trabajar hoy’–.

Yo en ese momento no supe que responder, solo lo mire con cara nerviosa, para después decirme –‘Me dijeron que te iba a encontrar aquí, a esta hora, y me dijeron como eras para ubicarte, ayer se llevaron a tres chavas y ya están muertas, les cortaron las manos y la cabeza, por eso me dijeron que viniera a decirte que cuando te subas al camión no te bajes para ir a tu trabajo, síguete de paso hasta el centro y de ahí regrésate a tu casa, que vaya alguien por ti, pero no te vayas a bajar para ir a tu trabajo porque te van a llevar’-.

La verdad yo no le dije nada, solo lo escuche, después me dijo –‘No es como te tengamos vigilada, pero si saben tu camino, donde trabajas y a qué hora entras y sales’–, yya al final me dijo –‘Nomas has lo que te dije, ¿sale?’- y entre la impresión solo le dije está bien”, relató.

María José, mencionó que ante el nerviosismo de lo que estaba ocurriendo, no se dio cuenta de donde salió el hombre, solo pudo observar que camino para la colonia Juárez.

La irapuatense explicó que en ese momento llamó a sus padres y mando su ubicación a familiares y amigos para que estuvieran alertas.

Hasta el momento, María José se siente atemorizada ante la situación y solo cuenta su historia para alertar a las jóvenes y mujeres irapuatenses que como ella circulan solas por las calles.