Atropellan a mujer en avenida Independencia, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer que cruzaba la avenida Independencia murió al ser atropellada, al parecer por un taxista que circulaba a exceso de velocidad, el cual escapó con rumbo desconocido.

Testigos del accidente afirmaron que el taxista venía del bulevar Mariano J. García con dirección a la avenida San Pedro, a exceso de velocidad, al llegar a los topes que se encuentra en la esquina de Independencia con la calle Pedro Gonzáles de la Colonia Benito Juárez, este no se detuvo y arrolló a la mujer que caminaba por el paso peatonal.

Debido al golpe la mujer salió proyectada y se golpeó fuertemente en varias partes del cuerpo tanto en el impacto con el auto, como en la caída en el pavimento, la víctima no pudo ser identificada, sin embargo, por las pertenencias que tenía en una pequeña bolsa, se pudo alcanzar a distinguir un mandil.

Dos versiones se esparcieron por la escena del accidente, la primera indicaba que la mujer era trabajadora de una tortillería cercana en la colonia Benito Juárez, la segunda versión mencionaba que, por el color del mandil, podría ser trabajadora del super mercado que se encuentra sobre la avenida Independencia y avenida Jacarandas, no obstante, no se puedo esclarecer con seguridad ninguna de las dos versiones, dado que ninguna persona llegó al lugar del accidente para identificar a la mujer.

Policía y Tránsito municipal, llegaron al lugar, así como una ambulancia con paramédicos quienes determinaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a cubrirla en una bandera debido a que no pudieron encontrar otra prenda.

Peritos investigadores de la Fiscalía General del Estado, iniciaron los peritajes para dar con el responsable de este accidente, quien como ya se había dicho escapó de la escena; hasta el momento las autoridades, no han notificado si ya se tiene identificado al culpable y mencionaron que buscarán evidencias en las cámaras de seguridad que hay en la zona.