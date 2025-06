Atleta de la UG es reconocida por Consejo Nacional del Deporte

Guanajuato, Guanajuato. María Quimi-Niani Alfaro Delgado, estudiante de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato (UG), destaca en la disciplina deportiva ‘impulso de bala’, la cual constituye una de las pruebas de campo del atletismo.

Su primer acercamiento a este deporte ocurrió a sus siete años en Guanajuato capital, de donde es originaria, cuando fue invitada por el maestro de educación física de su primaria (profe Cacho) para participar en una competencia interescolar: “Ahí me mandaron a lanzar bala y disco; descubrí que era mi talento. Después, cuando tenía once años, competí en mi primer nacional en Guadalajara. Desde entonces, el deporte se quedó de base en mi vida”.

La atleta ha participado en numerosos eventos, algunos en Aguascalientes y Querétaro. Aun siendo niña, fue campeona estatal en varias ocasiones. Durante la preparatoria, participó en una justa nacional y fue campeona regional el año pasado. Su participación en la Universiada Nacional 2025, organizada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE), constituye su segunda participación nacional a nivel universitario, donde clasificó en segundo lugar y obtuvo el octavo en la competencia final.

“La transición de la preparatoria a la universidad fue dura porque me quedé en stand by, pero regresar fue muy satisfactorio, fui recibida de una manera muy bonita. Por lo general, este es un deporte solitario. Por algún tiempo fui la única lanzadora; ahora hay dos o tres más en otros campus. La UG nos brinda apoyo, nos motiva, nos incentiva. El proceso en la Universiada fue bastante rápido. Estoy muy contenta porque creí que no lo lograría. Fuimos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la maleta llena de ilusiones, a poner en práctica todo el entrenamiento”, expresó.

La prueba de bala consiste en lanzar una pelota de cuatro kilos dentro de un circuito hacia el campo, con lo que se mide la distancia de la trayectoria alcanzada. Entre las habilidades requeridas, Quimi-Niani indicó que la voluntad, la disciplina y la constancia son fundamentales, así como una preparación integral, entrenando fuerza y resistencia, tanto en gimnasio como en carrera para mejorar la velocidad del impulso. Desde el inicio de su aventura deportiva, entrena tres veces a la semana, además del trabajo de gimnasio durante el resto de los días.

También ha incursionado en muchos otros deportes, como fútbol, hándbol, básquetbol y natación. Sin embargo, su pasión se mantiene en esta disciplina: “Para mí, significa independencia, libertad, esa fuerza que puedes generar tú y esa satisfacción propia. Realmente eres tú contra ti misma demostrándote lo capaz que eres. Es un deporte muy hermoso y muy poco apreciado”.

“Lo más difícil es levantarse de la cama para ir a entrenar; decidir quedarme a dormir en lugar de salir de fiesta. Llegas cansado del entrenamiento y lo único que quieres es descansar. La licenciatura tampoco es fácil. Es un trabajo de voluntad, fuerza mental, fuerza física. Al final, es un trabajo en conjunto. Ser estudiante y atleta es bastante complejo”, comentó.

A un año y medio de terminar la licenciatura, Quimi-Niani desea aprovechar el tiempo para seguir compitiendo, volver a clasificar a nivel nacional y subir en el ranking, además de poder tener experiencias culturales y conocer a personas.

En cuanto a sus estudios, comenta que, así como con el deporte, la vida la ha llevado a lugares que nunca imaginó, pero donde debía estar. En su práctica, ha aprendido a amar a sus pacientes y a las enfermeras. “Como deportista, te cuidas físicamente y en salud mental. Lo asocio con quienes atiendo: hay que hacer ejercicio, alimentarse bien, buscar ayuda si es necesario. Esa parte se ve bastante vinculada”, señaló.

En reconocimiento a su red de apoyo, la joven destaca el papel de sus padres, pues es la primera persona de su familia dedicada al deporte y ellos le han dado todo su apoyo para tener el equipo, entrenamiento, preparación física y alimentación adecuada. También reconoce al maestro Benjamín Vidaurri, quien ha seguido su trayectoria y es su entrenador.

Al respecto de las brechas de género en este deporte frecuentemente asociado con lo masculino, observa que vive en una época donde ella no ha tenido que enfrenarlas directamente. “Ya hay más apoyo e impulso hacia nosotras. Por fin se nos dieron las cámaras, se nos ve, se nos toma en cuenta, se dieron cuenta de que también logramos grandes cosas. Somos mejor recibidas, incluso se encuentran mejores resultados en nosotras muchas veces”, señaló.

¿Seguir o no en el deporte? Es un cuestionamiento común ante otros retos que van más allá de la pasión; por ejemplo, una lesión que requirió una cirugía el año anterior. “Ha sido difícil volver porque no tengo el mismo nivel, no tengo la misma resistencia. Esas guerras son constantes entre querer y saber si tu cuerpo va a responder; te hacen preguntarte si realmente lo vale tanto”, comentó, mas su deseo es continuar junto con una alegre invitación para la juventud: “Cuiden su salud física y mental. No se rindan. Siempre hay obstáculos por enfrentar; sin embargo, nada es imposible”, finalizó.