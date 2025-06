Atenden necesidades de vecinos del Barrio Calzada de Guadalupe

Irapuato Guanajuato. Con acciones como la mejora de los servicios públicos de alumbrado y recolección de basura, la rehabilitación del parque vecinal, así como la implementación de programas y proyectos como “Yo Puedo, GTO Puede”, el Gobierno Municipal atiende las necesidades de las familias del Barrio Calzada de Guadalupe.

Javier Figueroa, vecino de la zona, compartió que, desde que se acercó al programa Miércoles Ciudadano para presentar peticiones y establecer coordinación con las dependencias municipales, ha notado múltiples mejoras en su colonia.

“Tomé la iniciativa de ir a Miércoles Ciudadano a preguntar y desde que toqué la puerta se me abrió. Quiero dar una gran felicitación porque nunca esperé una respuesta tan pronta; cada vez que he tocado, se me ha atendido”, manifestó.

Durante una visita a la colonia, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, invitó a las y los ciudadanos a acercarse a las dependencias municipales para expresar sus inquietudes o propuestas de mejora, y se comprometió a revisar sus peticiones para buscar soluciones.

“La participación y el contacto que ustedes mantienen con nosotros hacen la diferencia. Hay muchas colonias en Irapuato muy participativas, que han mejorado, se han transformado y fortalecido, y la clave ha sido la organización social”, destacó.

El Gobierno Municipal también anunció que se continuará brindando atención directa a través de la línea telefónica 072. Asimismo, informó que próximamente se llevará a cabo una campaña de descacharrización, con el objetivo de que las familias puedan prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.