Asesinan a Mario “N”, en Irapuato

Dos hombres armados dispararon en su contra su acompañante también murió

Redacción Notus26 diciembre, 2025

Imagen archivo

Irapuato, Guanajuato.- Mario y su acompañante, quienes se encontraban en la calle el Rosal esquina con Doctor Roberto Rodríguez, fueron sorprendidos por una ráfaga de balas y murieron.

Según informaron testigos del lugar, las dos víctimas se encontraban platicando en el lugar cuando se acercó a ellos una motocicleta con dos personas que al identificarlos sacaron un arma y dispararon en contra de ellos. Los disparos fueron certeros y terminaron con la vida de los agredidos, los atacantes huyeron del lugar.

Autoridades recibieron una llamada de alerta sobre lo ocurrido, al lugar llegaron paramédicos y patrullas de la policía municipal para revisar a las víctimas y corroboraron que ya habían muerto.

Trascendió que Mario “N” contaba con 26 años de edad y que era trabajador de una empresa de seguridad privada, al mismo tiempo se dio a conocer que Mario contaba con seis detenciones por diversos delitos entre ellos robo a transeúnte, riñas y escándalos.

La segunda víctima no ha sido identificada y será la Fiscalía General de Estado quienes sean los encargados de dar a conocer quién fue el segundo asesinado, así mismo, tampoco se ha informado si ya identificaron a los sicarios.

