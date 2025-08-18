Aseguran cargamento de cigarrillos sin acreditación legal en la Salamanca-León

Salamanca, Guanajuato.- La Policía Estatal de Caminos (PEC) aseguró un cargamento de 80 mil 500 paquetes de cigarrillos, con un valor estimado de 2 millones 510 mil 795 pesos, cuya procedencia legal no pudo acreditarse en su totalidad.

El aseguramiento se llevó a cabo como parte de las labores permanentes de vigilancia y control en las vías de comunicación del estado, impulsadas por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

Durante una revisión preventiva, en el kilómetro 120+900 de la Carretera Federal 43D Salamanca-León, tramo Caseta de Peaje Mendoza, los oficiales detectaron un vehículo Peugeot, tipo panel, color blanco.

Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor, identificado como Víctor Armando N., de 24 años de edad y domicilio en el estado de Zacatecas, presentó una factura que únicamente amparaba 75 mil cajetillas, por lo que las 5 mil 500 restantes carecían de acreditación legal.

Con base en la legislación vigente, se procedió al aseguramiento de la totalidad de la mercancía y del vehículo para que la autoridad competente determine su situación jurídica.

Estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia carretera que busca garantizar que los productos que transitan por el estado de Guanajuato cumplan con la normatividad aplicable, evitando que mercancías irregulares afecten la economía local y los ciclos productivos, además de prevenir posibles vínculos con redes delictivas.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reitera su compromiso con la legalidad, el desarrollo económico y la protección de las y los guanajuatenses. Asimismo, invita a la ciudadanía a realizar denuncias anónimas al 089, fortaleciendo la seguridad y el cumplimiento de la ley.