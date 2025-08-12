Arrancará rehabilitación de la calle Santo Domingo en Las Heras

Irapuato, Guanajuato.- La modernización de vialidades en Irapuato continúa con paso firme, ahora con el arranque de la rehabilitación de la calle Santo Domingo, en su tramo de avenida Héroe de Nacozari a calle División del Norte, en la colonia Las Heras, que fue urbanizada hace más de 13 años.

Así lo informó la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, quien enfatizó la relevancia de la rehabilitación constante de calles como esta, pues generará un beneficio directo para cerca de 19 mil habitantes y usuarios de la vialidad, calle que da servicio a cinco colonias, desarrollos habitacionales y comerciales de forma directa y a 10 de forma indirecta.

“Vienen cosas buenas para Irapuato, todas las familias van a tener un impacto directo quienes viven en colonias colindantes pero al ser vialidades primarias, en general se beneficia a toda la población”, agregó.

La rehabilitación de la calle Santo Domingo, contempla la colocación de pavimento con carpeta de concreto asfaltico, colocación de sello premezclado, así como la renivelación de pozos de visita, bocas de tormenta y la aplicación de pintura para señalización vial.

Como parte de las acciones, que encabeza la Dirección de Obra Pública, personal de la Dirección de Desarrollo Social y Humano socializa la información de la obra con habitantes de las colonias y desarrollos habitacionales y comerciales aledaños a la vialidad, trabajo que contempla una duración aproximada de 45 días, a partir de su arranque.

La modernización se realizará por secciones, lo que representa que no se hará un cierre total de la circulación, contando con la participación de personal tanto de la empresa contratista, como de las Direcciones de Movilidad y Transporte, así como Tránsito Municipal, para orientar a las y los usuarios de dicha vialidad.