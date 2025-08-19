Arranca rehabilitación con concreto hidráulico en calle Luis H. Ducoing

Huanímaro, Guanajuato.- Autoridades municipales dieron el banderazo de arranque de la construcción con concreto hidráulico de la calle Luis. H Ducoing en el fraccionamiento El Mirador. Vialidad con la que se estarán beneficiando directamente a 70 personas.

Dicha vialidad contaba con casi 40 años que no se le hacía modificación alguna, pero que el día de hoy se estará rehabilitando totalmente con concreto hidráulico.

Al banderazo de arranque estuvieron presentes la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo, Gustavo Núñez Andrade síndico municipal, Luis Alfonso Elizarraraz Anguiano secretario el ayuntamiento, los regidores Bibiana Parra Espinoza, José Isaías González Delgado, Karina Ruiz Rivera y María del Carmen García Núñez, así como directores y coordinadores de las distintas áreas de la administración municipal.

Esta calle durante muchos años se había solicitado, entraban y salían administraciones y nunca nos hacían caso. Hoy se hizo nuevamente la solicitud a la actual administración, pero con una respuesta diferente, “gracias presidenta Laura por escucharnos y cumplirnos usted si tiene palabra”, ya contaremos con una calle segura para caminar. Comentó Rosario Martínez vecina de la calle Luis H. Ducoing.

Por su parte Oasis Omar Moscot Zavala director de obra pública comentó que para la construcción de esta obra se estarán invirtiendo recursos completamente municipales del ramo 33 por 1 millón 999 mil y que además tendrá como metas a cumplir: 200 m de guarnición, 359.18 m2 de banqueta, 800 m2 de arroyo vehicular, 14 tomas domiciliarias y 14 registros sanitarios.

“Lo prometí y vengo a cumplirles” dijo en su mensaje Laura Villalpando Arroyo ante habitantes de la calle Luis. H. Ducoing del fraccionamiento El Mirador. Dijo también que con la construcción de esta calle las familias podrán trasladarse a sus actividades diarias con una mejor seguridad y tranquilidad. Vamos a seguir trabajando por el desarrollo y progreso de nuestro municipio, finalizó.