Arranca en Huanímaro la Semana Nacional de Salud Pública

Huanímaro, Guanajuato.- Con el lema “Construir una Buena Salud para el Bienestar del Futuro” el día de hoy iniciaron las actividades de la Semana Nacional de Salud Pública, la cual busca llegar a las familias con chequeos de presión arterial, glucosa, VIH, completar esquemas de vacunación, salud bucal y nutrición.

Para ello autoridades del sector Salud y de la Administración Municipal se reunieron en los portales de Jardín Principal frente a Casa de la Cultura para dar inicio a esta importante actividad para el municipio.

El evento estuvo precedido por la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo, los regidores Bibiana Parra Espinoza, José Isaías González Delgado, y María del Carmen García Núñez, además la Dra. Raisa Elena Martínez Vargas en representación de la Dra. Georgina Rodríguez Vargas directora del Hospital Comunitario de Huanímaro.

En representación de la directora del hospital comunitario la Dra. Raisa Elena Martínez agradeció al Gobierno Municipal por el apoyo brindado para la jornada de salud. Comentó además que la campaña no solo ofrece servicios preventivos, sino también busca prevenir enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión mediante detecciones tempranas y promocionar estilos de vida saludables.

La campaña de salud dio inicio el 06 y terminara el 13 de septiembre con el objetivo es acercar servicios de salud gratuitos a quienes más lo necesitan comentó la coordinadora de Promoción de la salud Sonia Segoviano León.

“La salud pública ofrece resultados satisfactorios si todos cooperamos” comentó en su mensaje Laura Villapando Arroyo. Dijo también que jornadas como estas son de mucha importancia para todos en general ya que abarcan acciones preventivas de salud para los pequeños hasta las personas adultas.