Arena GTO, proyecto de Diego Sinhue que quedó en “sueño guajiro”

Guanajuato, Guanajuato.- El exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció tres obras para el cierre de su gestión: funicular del Parque Bicentenario al Cerro del Cubilete, el Centro TV4 y la Arena GTO.

El funicular tendría inversión privada, pero para la Arena se requerían tres mil millones de pesos. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo no ha hablado ni de viabilidad ni de la cancelación de los proyectos.

El proyecto de la Arena GTO fue enunciado en febrero de 2024 durante un informe de actividades de la presidenta municipal leonesa Alejandra Gutiérrez. Todo quedó en mera ilusión, en “sueño guajiro”.

En esa ocasión Diego Sinhue prometió 800 millones de pesos para construir un distribuidor vial en la zona de entrada a León por el eje metropolitano para dar solución al cruce de los bulevares La Luz, Vicente Valtierra y el propio Eje Metropolitano.

También anunció la construcción de un cuartel para las Fuerzas de seguridad pública del estado para la zona de La Sierra de Lobos para evitar las talas y mantener la seguridad por la colindancia que tienen la carretera de esa zona con Jalisco y Zacatecas.

Mencionó una inversión de 200 millones de pesos para obras de remodelación del Distrito León MX y tres mil millones de pesos para la construcción de la Arena Gto, para lo cual, dijo, contrató al despacho Pupulous de origen norteamericano que ha realizado proyectos en Las Vegas y otras partes del mundo. Y se comprometió a dejar el recurso para la contratación de los artistas de la Feria de León 2025, ya como regalo del fin de su administración.

La Arena sería un recinto para más de 20 mil personas, que lo mismo podría ser usado como espacio deportivo que como centro de espectáculos.

Todo quedó en “choro”

El secretario técnico del distrito León MX, Juan Carlos Muñoz Márquez, afirmó que el estudio integral, elaborado por la firma arquitectónica estadounidense Populous, se encuentra en su etapa de entregables y aún falta determinar la viabilidad del proyecto.

Aunque aún no está clara la inversión del proyecto ni se ha consolidado la fuente de financiamiento, para la que el gobernador anunció un fondo inicial de 3 mil millones de pesos, Juan Carlos Muñoz consideró que al gobierno entrante le conviene apostar por la construcción de la arena, considerando que se han perdido oportunidades de eventos de gran formato por la falta de espacios, como ocurrió con la gira de Luis Miguel. Habló de la posibilidad de derrumbar el Domo de la Feria para hacer en él la nueva Arena.

En abril de 2025, el director del Instituto Municipal de Planeación, Rafael Pérez Fernández, declaró que el Domo de la Feria, el auditorio de mayor capacidad de la ciudad, no sería derrumbado para suplirlo por la Arena GTO, como había señalado el exgobernador.

El proyecto ejecutivo está en marcha, dijo el funcionario, y una vez que se determine el lugar donde se construirá, dará pauta al desarrollo de su alrededor.

Pérez Fernández expresó que el plan está en manos del gobierno estatal y se han dado los acercamientos con la Dirección de Obra Pública al respecto de la obra, pero el proyecto ejecutivo está en desarrollo y no se ha planteado el lugar exacto donde se construya la Arena GTO.

Después de esa entrevista ninguna autoridad habló del tema. Diego SInhue se autoexilió en Houston y Libia Dennise no ha mencionado a la Arena en ninguno de sus proyectos.

Entre los proyectos que sí pudo echar a andar el exgobernador antes de irse fue la concesión de la autopista Guanajuato-Silao y la modernización de la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo, a la que llaman el boulevard Libertad. La primera implicó menos ingresos para el estado y un acto que favorece a constructores aliados del ahora exiliado; la segunda ha sido un caos de realización y sobrecosto.