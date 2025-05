Aplicaciones de préstamos exprés: roban datos y extorsionan

Guanajuato.- Lo que comienza como una solución económica que se encuentra en las redes sociales se puede transformar en un calvario familiar, psicológico y financiero para los guanajuatenses que caen en una modalidad de estafa que no es nueva, pero sí cada vez más frecuente: los fraudes y extorsiones cometidos mediante aplicaciones móviles que ofrecen préstamos rápidos o exprés.

Esta modalidad ha ganado terreno y se suma a las llamadas por teléfono, a los victimarios que dejan un papelito en los negocios, las dos formas más frecuentes de extorsión en el estado de Guanajuato, y a los recientes casos de extorsión con llamadas de números con prefijos extranjeros, de países como España (+34), Perú (+51), Rusia (+7) y Cuba (+53), afirma el comisario Ángel Castillo Bárcenas, titular del Escuadrón Antiextorsión puesto en marcha al inicio de la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Los delincuentes desarrollan aplicaciones de préstamos exprés que al ser descargadas por los usuarios de dispositivos móviles dan acceso a todos sus contactos, fotos y en general a toda la información que se tenga en los teléfonos. A cambio, se obtienen préstamos que van de los 10 mil a los 20 mil pesos.

¿Cuánto tiempo tardan en robar datos de un usuario que recurre a la aplicación que ofrece préstamos?, “desde el momento en que se acepta descargarla e instalarla se le da acceso a datos personales, por eso aunque es recomendable leer las condiciones, lo mejor es no utilizarlas”.

Muchos de los ciudadanos que recurren a estas aplicaciones no tienen recursos suficientes para pagar en los plazos acordados y se retrasan. Ahí es cuando los prestamistas comienzan a extorsionar: primero amenazan con llamar a los contactos de las víctimas y luego les advierten que si no pagan subirán fotos acusándolas de secuestrar o de ser violadores.

Los delincuentes, afirma el titular del Escuadrón Antiextorsión, aprovechan que las personas pasan situaciones económicas o financieras complicadas por lo que recurren a los préstamos rápidos pensando en que encontrarán una solución. Sin embargo, hay casos en los que aunque se les pague terminan extorsionando.

Asegura que entre los reportes que se reciben en la línea telefónica 800 TE CUIDO (800 83 28 436) cada vez son más frecuentes aquellos en los que los ciudadanos afirman que bajaron una aplicación, me prestaron y ahora me están extorsionando, aunque “hay muchas, muchas llamadas en las que nos dicen ‘bajé una aplicación para solicitar un crédito y ni siquiera me dieron mi crédito, nada más me están extorsionando’. Sí, eso es porque les robaron todos los datos”.

Cuando el Escuadrón Antiextorsión recibe una llamada de ciudadanos víctimas de este delito canalizan los casos a la Policía Cibernética o a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Lo recomendable, insiste, es no utilizar esas aplicaciones, por muy atractiva que pueda ser la forma en la que ofrecen préstamos.

Aseguró que a partir de la creación de la línea 800 TE CUIDO (800 83 28 436) la gente ha empezado a confiar. “Cuando se abrió teníamos una o dos llamadas al día, actualmente atendemos entre 15 y 20 diarias”.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato hace un llamado a la ciudadanía a seguir confiando en sus instituciones y a reportar de manera anónima cualquier intento de extorsión al número 800 TE CUIDO (800 832 8436). La denuncia ciudadana salva vidas, protege patrimonios y fortalece la seguridad de todos los guanajuatenses.