Anuncian tranvía para la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Como parte del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), la capital del estado contará con un tranvía tipo antiguo, que saldrá de la ex estación de ferrocarril y retornará por la Presa de la Olla.

El recorrido será por la calle Subterránea, en la que ya no podrán estacionarse vehículos porque será vía de ida y vuelta para el nuevo transporte, y por Paseo de la Presa.

Así lo anunció la presidenta municipal, Samantha Smith, quien dijo que este transporte será de vital importancia tanto para la movilidad urbana como para el turismo.

El proyecto fue realizado por el consultor Horacio Guerrera y para su realización habrá inversión del sector privado y, si acaso les dan, de la federación.

Será un carromato que irá por vías, pero funcionará con su propia fuente de electricidad mediante baterías recargables.

Los centros de recarga estarán en la antigua estación del ferrocarril. Las unidades serán de diseño antiguo, pero con las comodidades modernas como el contar con sistema wi-fi y recarga para computadoras y teléfonos celulares.

Los autobuses llegarán a la ex estación y de ahí se transbordará al tranvía para ser el único medio de transporte público hacia el centro de la ciudad.

El estudio ya está hecho y se lanzará a principios de enero la licitación correspondiente. La obra será inaugurada el 28 de diciembre de 2026 y para celebrarlo soltarán decenas de palomas inocentes, de las que creen lo que se escribe y publica este día.