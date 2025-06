Anuncian concierto con Alondra de la Parra en el teatro Bicentenario

Guanajuato, Guanajuato. Alondra de la Parra, reconocida directora de orquesta, ofrecerá un concierto en el teatro del Bicentenario “Roberto Plascencia Saldaña”, anunció la secretaria de Cultura, Lizeth Galván, quien publicó en sus espacios digitales lo siguiente:

“Me alegra mucho compartir que recibiremos en el escenario del Teatro del Bicentenario a una mujer talentosa y referente mundial de la música: Alondra de la Parra. Su presencia en Guanajuato inspira y refuerza el papel de las mujeres en la dirección orquestal y en las artes”.

La funcionaria señala que de la Parra dirigirá el espectáculo “Gershwin, la vida en azul”, a la que definió como “una experiencia que nos transporta a Nueva York y París de los años veinte y treinta, con más de 80 artistas en escena, música, danza y multimedia. La acompañan Robbie Fairchild, Thomas Enhco y Neïma Naouri en este homenaje a George Gershwin, el compositor que supo unir la música clásica con el jazz”.

No anunció fechas ni costos, sólo que será presentada en el Teatro del Bicentenario.

Alondra de la Parra nació en Nueva York, Estados Unidos, el 31 de octubre de 1980, en el seno de una familia vinculada a la música y las letras. Su padre es el escritor Manelick de la Parra Vargas. Es nieta de la escritora Yolanda Vargas Dulché, sobrina de la actriz Emoé de la Parra y hermana del cantante y actor Mane de la Parra. Tiene, por ende, también la nacionalidad mexicana.

Es fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas con sede en Nueva York y Embajadora Cultural de México. Además, fue directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar ese cargo en una orquesta australiana.

La familia de Alondra de la Parra se mudó a la Ciudad de México cuando ella tenía dos años de edad. Comenzó con siete años sus estudios de piano y a la edad de trece el violonchelo. Estudió composición en el Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM) de México, representante oficial de la ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) el organismo de educación musical más grande del Reino Unido.]​ Ingresó como becaria en la Manhattan School of Music de Nueva York -a los diecinueve años- hasta conseguir la licenciatura en Piano, bajo la tutela de Jeffrey Cohen. Posteriormente alcanzó la Maestría en Dirección Orquestal, esta vez bajo la tutela de Kenneth Kiesler. En ambos casos obtuvo los grados con honores.

Tiene reconocimientos a nivel nacional e internacional y ha dirigido las orquestas de Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, Puebla, Xalapa, Estado de México, la Sinfónica de Minería y a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes.

A nivel internacional ha dirigido a la Orquesta de París, la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín y la Filarmónica de las Américas, entre otras. Ha grabado varios discos y recibido reconocimientos en México y otros países.