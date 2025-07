Alianza entre poderes y municipios para prevenir violencia y delincuencia

Guanajuato, Guanajuato.- La política estatal de prevención no puede consolidarse si los municipios no cuentan con los perfiles, conocimientos y recursos necesarios. La profesionalización no es un lujo, es una necesidad urgente y es ahí donde los poderes Ejecutivo y Legislativo pueden jugar un papel crucial, dijo Elia Bárbara Lugo Delgado, Subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz.

Al participar en la primera sesión plenaria de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia señaló que “garantizar la paz, la justicia y la seguridad ciudadanas requiere de una articulación de múltiples voluntades, más allá de colores, ideologías o niveles de gobierno”.

El Gobierno de la Gente, agregó, tiene el compromiso de consolidar un Guanajuato en paz y tranquilo, por lo que “es importante que la veamos como una plataforma estratégica que sienta las bases para un trabajo coordinado y efectivo entre Legislativo y Ejecutivo con el propósito de prevenir y atender la violencia, una tarea que no se sostiene con esfuerzos aislados, sino con corresponsabilidad, transversalidad y a largo plazo”.

La Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, un mecanismo de vinculación entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los 46 ayuntamientos del estado, se instaló en diciembre de 2024 en busca de fortalecer la articulación para intercambiar ideas y acciones que refuercen estrategias de prevención y seguridad, con el objetivo de construir un Guanajuato más seguro.

La Subsecretaria de Prevención reconoció que un gran acierto que permite avanzar es el fortalecimiento del marco jurídico en materia de prevención social; sin embargo, “las leyes por sí solas no transforman las 46 realidades del estado, sino que se requiere de voluntad política, de recursos bien direccionados y capacidad institucional para implementar lo que la norma prevé”.

Reconoció el papel del Legislativo como motor de diálogo, vigilancia, adecuación y fortalecimiento de políticas públicas integrales e hizo un llamado para que la alianza entre poderes se convierta en un instrumento vivo, que escuche, dialogue, evalúe y actúe con sentido de urgencia ante las violencias que amenazan hoy a las comunidades.

Insistió en que “Guanajuato cuenta con 46 municipios, cada uno con retos y capacidades distintas, pero todos necesitan equipos técnicos sólidos, personal capacitado, herramientas de análisis y articulación comunitaria. Ahí es se puede hacer una gran y muy significativa diferencia en este modelo de prevención”.

En la reunión también estuvieron Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Gerardo Vázquez Alatriste, titular de la Fiscalía General del Estado; Alfonso Guadalupe Ruíz Chico, en representación del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado.

Asimismo, Alma Paola Rodríguez Virgen, Secretaria Técnica de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; la diputada Martha Edith Moreno Valencia y los legisladores José Erandi Bermúdez Méndez, Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Rolando Fortino Alcántar Rojas; así como presidentas y presidentes municipales del estado.