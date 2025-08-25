Alcaldesa señala importancia de actos cívicos en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Los actos cívicos son una herramienta fundamental para preservar los valores patrióticos y fortalecer la identidad nacional, señaló la presidenta municipal Yozajamby Molina al encabezar la ceremonia realizada en el Plantel Pénjamo del Conalep.

En el evento estuvo acompañada por el secretario del Ayuntamiento, Christian Tejeda, la presidenta del DIF Municipal, Cony Balver, los regidores Katia Alvarado, Jennifer Alatorre, Leticia Arroyo, Daisy Villalobos y Javier Pérez, así como directores de la administración pública municipal.

En su mensaje, la alcaldesa recordó que Pénjamo es tierra de grandes personajes históricos como Antonio Gómez, creador del Escudo Nacional, y Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, cuya vida y legado deben ser ejemplo para las nuevas generaciones.

Asimismo, invitó a los estudiantes a visitar la tumba de Antonio Gómez, ubicada en el cementerio municipal, y a admirar los murales pintados en su honor, como una forma de mantener viva la memoria histórica del municipio.

El evento estuvo engalanado con la participación de la Guardia Nacional, que ofreció una exposición de vehículos dentro de las instalaciones del plantel, generando gran interés entre los asistentes.