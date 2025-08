Ajuste de jornada en GM Silao señalado por sobreponer intereses corporativos

Silao, Guanajuato.- El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Motriz (SINTTIA) emitió un comunicado en el que se inculpa a General Motors Silao por actuar en perjuicio de los trabajadores, argumentando que la implementación de la jornada laboral de 8 horas sobrepone intereses corporativos. Eso, aunado a la ‘crisis de producción’ que experimenta la sede preocupa a sus empleados.

De acuerdo con el sindicato, la decisión de la planta de reajustar el horario de trabajo anunciada hace poco más de un mes fue una decisión ‘irresponsable’ puesto que no hubo diálogo de por medio con la organización. El esquema a 8 horas por 6 días y uno de descanso estaría reemplazando a la jornada de 12 horas con 4 días laborados y 3 de descanso.

Al respecto, la empresa argumentó que el objetivo de la modificación era cumplir con la normativa federal del trabajo. Sin embargo, el sindicato destacó que ese pronunciamiento los llevó “a cuestionar por qué se había violado en los años anteriores, así como en las otras plantas de GM en el país”.

Uno de los trabajadores de la empresa comentó: “A la mayoría no nos conviene, a la gente que tiene más de 5 años no les conviene que cambien las jornadas laborales a 8 horas. En primera por las horas extras que pagan de noche y porque se descansa menos. La mayoría de la gente no quiere que cambien los turnos”.

SINTTIA solicitó una serie de mesas de análisis para detallar los inconvenientes del cambio, que en apariencia sería en beneficio de la salud física, mental y social de los trabajadores, pero que no atiende a las afectaciones que puede causarle a los empleados.

Producción a la baja

Con un menor número de producción por ‘falta de material’, para los trabajadores ya se han vuelto costumbre los paros laborales. Según los empleados, esta mecánica ha incrementado desde pandemia y algunos han tenido que buscar medios alternos para mantener su economía.

El paro más reciente les fue comunicado este fin de semana, iniciando el 4 de agosto y reanudando actividades el 11 de agosto. La planta de ensamblaje notificó a todo su personal, sobre las vacaciones ‘forzadas’ y con media paga.

Esa cuestión ha hecho que el personal se preocupe sobre su futuro en la empresa, ya que algunos mencionan que los descansos van en aumento, además de los ya propuestos en el calendario oficial.