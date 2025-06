Agave desplomó la venta de hachas, azadones y machetes

Huanímaro, Guanajuato. Ismael Chávez comentó que la siembra del agave en Huanímaro perjudicó su negocio de venta de herramientas para el campo de manera significativa.

“Ya no se siembra ni maíz, ni sorgo y con el abandono de las plantaciones del agave, ya nadie limpia los cultivos por consecuencia ya no vendo herramientas para el campo”, dijo. Desde que se comenzó a sembrar el Agave en Huanímaro, terminó con todo, ya casi no se siembra ni maíz, ni frijol, ni sorgo, que eran los cultivos que requerían de las herramientas que Ismael vende.

En su local se pueden observar una gran diversidad de herramientas que sirven para chaponear y desquelitar, así como otras tantas que sirven para quitar las hiervas que crecen alrededor de los cultivos y provocan que estos crezcan de manera adecuada.

Así mismo, hay otros utensilios que sirven para formar los surcos, pero con la llegada del agave las ventas se desplomaron, según el comerciante.

Ismael señaló que anteriormente surtía mercancía alrededor de cada mes, pero con la llegada del agave ahora surte aproximadamente cada seis meses y eso si se termina lo que invirtió.

El huanimarense señaló que, “todo empeoró con el precio bajo del agave, se puso peor la cosa, pues ya nadie cuida los cultivos y dejan que se llenen de hierva, antes, aunque sea compraban alguna herramienta para limpiar el surco, pero ahora, con el abandono de las plantaciones, no vendo nada”.

Ismael concluyó diciendo que, afortunadamente no paga renta, pues tienen su tiendita en su casa y la va atendiendo como va pudiendo. Lo que valla cayendo es ganancia, con la pensión de Obrador y lo poco que sale de la venta se va manteniendo, en lo que va del año solo ha vendido aproximadamente 2 mil pesos de mercancía.