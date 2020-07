Acuerdan acciones para mejorar la operatividad en las Casas de Asistencia Social para Infantes en Situación Vulnerable

Guanajuato, Gto.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) establece líneas de acción que garantice atención de calidad a los infantes que se encuentran en situación vulnerable y una mejor operatividad en los Centros de Asistencia Social (CAS).

El Sistema DIF Estatal Guanajuato, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se reunieron de manera virtual con representantes de los Centros de Asistencia Social (CAS), para establecer el trabajo conjunto que garantice protección a la niñez guanajuatense.

El Director General del Sistema DIF Estatal Guanajuato, José Alfonso Borja Pimentel afirmó que la institución rectora de las Familias y las CAS tienen “el espíritu de cooperación, para cubrir de manera conjunta las necesidades de la niñez con mayor vulnerabilidad”.

Explicó que derivado de los nuevos cambios legales y normativos por la descentralización de PEPNNA de la institución y de Secretaría Ejecutiva de SIPINNA que forma parte de la Secretaría de Gobierno en el que ahora se está trabajando de manera coordinada para el fortalecimiento y así garantizar los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

“En el Sistema DIF Estatal, PEPNNA y SIPINNA trabajamos de manera coordinada para generar políticas públicas y así contar con una visión con perspectiva de infancia; por eso la importancia de esta reunión en el que el personal de las CAS cuenten con las herramientas y generar las condiciones necesarias para que el servicio que se ofrece a los sectores más vulnerables de la población sea con la mejor calidad”, indicó.

Desde misma forma, dijo que bajo la visión de la Presidenta del Sistema DIF Estatal Guanajuato, Adriana Ramírez Lozano se trabaja de la mano con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones de Asistencia Social (OAS) y las Casas de Asistencia Social (CAS); “que son parte muy importante de este sistema de protección integral de la niñez guanajuatense ya que es ahí donde se brinda alojamiento las 24 horas de día durante todo el año a las niñas, niños y adolescentes”.

Mencionó, que PEPNNA se encarga de la restitución de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren inmersos en alguna situación de derechos vulnerados, “por eso se trabaja de manera muy estrecha y colaborativos con los CAS, para la regulación y el cumplimiento normativo”.

“En este sentido el DIF Estatal y las diferentes instancias nos estamos coordinando para atenderlos ya que no son las mismas instancias, no son las mismas necesidades, ni las mismas inquietudes; de igual manera, no son los mismos servicios que se otorgan a los diferentes segmentos de la población, por eso el trabajo coordinado con el apoyo de las diferentes instituciones de gobierno”, apuntó.

Borja Pimentel, mencionó que la principal tarea del DIF Estatal es generar esquemas de atención a los guanajuatenses que son sujetas a la asistencia social; para ello se genera un apoyo colaborativo y fortalecimiento a la Sociedad Civil con las diferentes instituciones.

“De la mano con PEPNNA y de SIPINNA y Centros de Asistencia Social, para que al final del día se avance para que las Niñas, Niños y Adolescentes reciban un mejor servicio y de calidad”, concluyó.