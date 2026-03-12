Académica de la Universidad de Guanajuato gana convocatoria internacional en Japón

Celaya, Guanajuato.- La Dra. Heira Georgina Valdez Bocanegra, profesora del Departamento de Finanzas y Administración, de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Guanajuato (UG), resultó ganadora de la convocatoria internacional otorgada por la Asociación Japonesa de Mujeres Universitarias (JAUW por sus siglas en inglés).

La JAUW es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a fortalecer la educación de las mujeres mediante la promoción de su participación en temáticas de interés público. Fundada en 1946, centra su labor en la formación de mujeres líderes a nivel internacional, fomentando la cooperación global y contribuyendo a la paz mundial.

Esta convocatoria se trata de un proceso altamente competitivo en el que participan académicas de diversas disciplinas provenientes de todo el mundo, tras ser seleccionada ganadora, la Dra. Valdez Bocanegra se convirtió en la primera mujer mexicana en ser aceptada en el prestigiado programa internacional.

Con el diseño de un proyecto que visualiza un alcance internacional, la también investigadora nacional postuló su trabajo “Work-life balance for women as a strategy to enhance competitiveness and performance in the automotive industry”, en el que analiza el balance vida-trabajo de las mujeres como una estrategia clave que fortalece la competitividad y el desempeño dentro de la industria automotriz.

En esta investigación, la Dra. Valdez Bocanegra integra la perspectiva de género, así como la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde una alineación a tendencias globales en materia de igualdad y desarrollo sostenible.

La docente de la UG es doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) en el nivel I. Desde 2019, se desempeña como profesora-investigadora en el Campus Celaya-Salvatierra, donde ha desarrollado una destacada labor académica y científica.