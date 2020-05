Abuelita de 103 años vence al coronavirus; celebra con una cerveza bien fría

Una buena cerveza, así fue como una abuelita, en Estados Unidos, celebró luego de vencer al coronavirus mientras estaba en un asilo en Massachusetts.

Esta mujer de 103 años de edad, llamada Jennie Stejna, es de nacionalidad polaca y hace algunas semanas dio positivo a la prueba de coronavirus, momento que fue muy duro para ella.

Sin embargo, esta valiente mujer tomó la situación con gran entereza y pidió que se les avisara a sus familiares.

Con el paso de los días llegaron los primeros síntomas: fiebre, dolor de cabeza y problemas para respirar.

Afortunadamente la mujer logró vencer la enfermedad mortal y decidió celebrarlo de una gran y deliciosa manera, tomándose una cerveza bien fría.

Medios locales informaron que luego de vencer el Covid-19, el personal del asilo le regaló una cerveza pues sabían que le gustaban mucho y sin duda, esta sería una gran forma para celebrar.

Jennie no es la única residente del asilo que tiene coronavirus y ahora se convirtió en un ejemplo de esperanza para los otros enfermos del lugar.

“That’s probably the first cold brewski she’s had in 10 years.”

At 103 years old, Jennie Stejna wasn’t expected to survive COVID19. But when she did, she celebrated with a beer. @NBC10Boston pic.twitter.com/1NASADNoKE

— Caroline Connolly (@CConnNBCBoston) May 28, 2020