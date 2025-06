Aborto, matrimonio igualitario y derechos sexuales, debate en Congreso

Guanajuato, Guanajuato. Este jueves viene el segundo round en torno al debate por la despenalización del aborto. Se espera la asistencia de grupos denominados “pro vida”, la mayor parte confesionales, e integrantes de colectivas feministas, en su mayoría universitarias. En la sesión del jueves pasado hubo un empate en posturas a favor y en contra; se debatirá de nuevo este jueves y, de no haber acuerdo, pasaría al próximo periodo de sesiones. Así lo informó en conferencia de prensa la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Pero no son los únicos dos temas polémicos para el conservadurismo panista: también se analiza la propuesta de formalizar en la ley al matrimonio igualitario y el prohibir las terapias de “conversión”; esto es, que traten de “corregir” la orientación sexual de una persona.

Por lo pronto, ya los grupos diversos lanzan sus convocatorias correspondientes. Por el bando anti aborto, se tiene como referencia la parroquia de Yerbabuena, de la capital del estado::

“El pasado jueves fuimos testigos de una gran movilización de fe y convicción en el Congreso de Guanajuato, donde alzamos la voz en defensa de los más vulnerables. Aunque no logramos los votos necesarios, ¡nuestra lucha no termina!

Este próximo jueves 5 de junio, se retomará la votación sobre la ley del aborto, y es crucial que nuestra presencia se haga sentir nuevamente.

Agradecemos de todo corazón a cada uno de ustedes por su valentía y entrega, especialmente a nuestra hermana Brenda Lourdes del Río, cuyo discurso en el Congreso fue un testimonio poderoso de la defensa de la vida desde la fe católica. Brenda nos representó con el coraje y la verdad que caracterizan a un cristiano comprometido con los que no tienen voz. Les invitamos a ver su inspirador mensaje, que ha recibido un merecido reconocimiento.

Tu presencia sí hace la diferencia. Vengamos con paz, firmeza y unidad, mostrando al mundo el amor de Cristo por cada vida humana”.

Las del pañuelo verde, pro despenalización del aborto, también se expresan en redes, como lo hace la Red de Movimientos Feministas en Guanajuato Capital:

“¿Creyeron que nos íbamos a rendir? Empataron la votación, pero no silenciaron nuestra lucha. 18 a favor, 18 en contra. El dictamen no avanzó… pero tampoco retrocedimos. Nos volverán a ver en el Congreso. Nos volverán a escuchar. Porque no vamos a parar hasta que el #AbortoLegalGTO sea una realidad. Nos vemos en una semana. Y si hace falta, las que acompañamos, volveremos cuantas veces sea necesario”.

Matrimonio igualitario

La Comisión de Justicia realizó una mesa de trabajo para analizar 4 diferentes iniciativas de reforma al Código Civil estatal, todas ellas relacionadas con el matrimonio igualitario y el derecho a la familia para parejas del mismo sexo.

Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato, indicó que se está de acuerdo con la adecuación del marco normativo relacionado con el lenguaje inclusivo, pero que se debe ponderar que la propuesta continúe la posibilidad de vulnerar el libre desarrollo de las personas con discapacidad.

La magistrada Edna Jessica Muñoz Escoto, del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, comentó que la propuesta tiene su sustento en artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en documentación internacional, junto a que la noción del matrimonio no es la procreación y que es anticonstitucional cualquier Ley que considere al matrimonio como una unión exclusiva entre hombres y mujeres.

Luis Alberto Estrella Ortega, integrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señaló que, si bien no existe un obstáculo al reconocimiento a todos los tipos y expresiones de familia y los mecanismos de protección de esta, se considera que la adición propuesta va en consonancia con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La morenista María Eugenia García Oliveros expresó que se espera que el matrimonio igualitario esté en ley de manera permanente y que sirva como una herramienta para blindar derechos. Asimismo, instruyó a la secretaría técnica la elaboración de un dictamen en sentido positivo.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta) y Susana Bermúdez Cano; así como el diputado Roberto Carlos Terán Ramos. Acompañados por representantes de la Consejería Jurídica, del Poder Judicial estatal y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.

La conversión sexual

Convocada por la Comisión de Justicia se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma al Código Penal en materia de terapias de conversión sexual. Buscan sancionar a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género.

Además, se plantea considerar como delito las terapias de conversión sexual, sancionándolas con prisión, multa e inhabilitación; e imponer de uno a tres años de prisión, de cincuenta a doscientos cincuenta días de multa, y la inhabilitación de su ejercicio profesional por el mismo tiempo.

También se plantea combatir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), también llamados terapias de conversión, desde un enfoque de prevención y sanción. Ésta propone incorporar el tipo penal denominado Delitos Contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas. Prevé un agravante en caso de que la víctima sea menor de edad o de que quien comete el delito tenga una relación de superioridad jerárquica, emplee violencia o se valga de la función pública.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros, Susana Bermúdez Cano y Karol Jared González Márquez. Además, las acompañaron María Magdalena Acevedo Aguilar y Vicente Vázquez Bustos de la Consejería Jurídica y personas asesoras parlamentarias.