Abandonan cuerpo embolsado, libramiento Valle de Santiago-Yuriria

Valle de Santiago, Guanajuato.- El cuerpo de un hombre en el interior de una bolsa, fue abandonado en la entrada del libramiento Valle de Santiago-Yuriria por la salida a Jaral. Un día anterior, fue localizada una persona sin vida y descuartizado al interior de un automóvil a la orilla de la carretera libre Valle – Jaral, a un lado del módulo de riego, es decir, en la misma zona.

Durante la mañana de este martes 10 de febrero, fue reportado que había un cuerpo desmembrado por la gasolinera abandonada salida Yuriria, siendo positivo el hallazgo.

Apenas el lunes, una persona estaba sin vida y al interior de un automóvil a la orilla de la carretera libre Valle – Jaral, siendo el segundo cuerpo localizado en la misma zona y en circunstancias parecidas.

Carretera Valle de Santiago-Jaral, zona de asaltos

En ese mismo sentido, en los últimos días se ha reportado que en el tramo Valle-Jaral han estado asaltando a automóvilistas en la zona de topes; en dos motocicletas al parecer hombres armados han estado haciendo el alto a sus víctimas para robarlos, esto en la zona de la Enmarañada, El Sabino, La Isla, Terán y el Pitahayo.