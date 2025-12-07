3 multihomicidios en Guanajuato en esta semana

Irapuato, Guanajuato.- Tres multihomicidios se registraron, en Guanajuato durante la semana que termina, Valle de Santiago, Irapuato y Pénjamo, fueron los municipios donde acontecieron los hechos en donde 14 personas perdieron la vida en estos eventos.

El sábado un comando armado entró a una casa donde se realizaba una fiesta, y dispararon contra los asistentes, dejando como saldo a 5 personas sin vida y seis heridas, los hechos se registraron en la colonia 20 de Noviembre en el municipio de Valle de Santiago.

El viernes en la mañana cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida en la carretera Pénjamo – Irapuato, en el puente conocido como “La Lomita”

Según la información de las autoridades los jóvenes presentaban heridas de bala.

El miércoles, en la comunidad de San Luis de Jánamo, en Irapuato, un comando armado ingresó durante la madrugada en una vivienda en donde cuatro personas fueron asesinadas, posteriormente la vivienda fue incendiada con los cuerpos dentro. Según el reporte de las autoridades se trató de tres hombres y una mujer las víctimas del ataque.