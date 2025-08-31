25 años de prisión para hombre por intento de feminicidio y violación en Silao

La Fiscalía acreditó su responsabilidad tras agredir a una mujer dentro de su domicilio

Redacción Notus31 agosto, 2025

Silao, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Juan José “N”, al acreditarse su responsabilidad en los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de violación calificada, en agravio de una víctima en el municipio de Silao.

Durante la madrugada, el sentenciado ingresó al domicilio de la víctima e intentó agredirla sexualmente. Al no lograr su cometido, trató de privarla de la vida golpeándola con diversos objetos; sin embargo, su intención fue frustrada gracias a la intervención del padre de la ofendida.

La investigación fue dirigida por una agente del Ministerio Público, con el respaldo de peritos criminalistas, psicología forense y medicina legal, quienes reunieron pruebas sólidas que permitieron acreditar los hechos ante la autoridad judicial.

En juicio oral, el tribunal dictó una pena de 18 años de cárcel por tentativa de feminicidio y 7 años por tentativa de violación calificada, además de imponer el pago por la reparación del daño a favor de la víctima.

