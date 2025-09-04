25 años de cárcel para mujer que cometió homicidio en San Luis de la Paz

San Luis de la Paz, Guanajuato.- En procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria contra Lorena Jazmín “N”, al acreditarse en un tribunal su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El juez dictó una pena de 25 años de prisión, además del pago de una multa, la reparación del daño en favor de la víctima, la suspensión de sus derechos político-electorales y la negativa de beneficios o sustitutivos de la pena. Las partes renunciaron al plazo para interponer medios de impugnación.

Los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2024, cuando la acusada abordó a dos personas y, portando armas de fuego, las condujo a un camino de terracería rumbo a la comunidad Mesas del Pueblo, en San Luis de la Paz. En ese lugar disparó contra ellas, provocando la muerte de una víctima y dejando lesionada a la otra.

Derivado de las indagatorias ministeriales y periciales, se logró establecer la identidad de la responsable, de quien se sabe pertenecía a una célula criminal que operaba en la región. Con esta información, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes de Investigación Criminal.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que derivaron en la vinculación a proceso y, finalmente, en la sentencia condenatoria que hoy enfrenta Lorena Jazmín “N”.