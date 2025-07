Niru, la hiena moteada te espera en el Zoológico de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En estas vacaciones de verano, el Zoológico de Irapuato te invita a que lo visites y conozcas a Niru, la hiena moteada.

El doctor Gustavo, del ZooIra, explicó que este espécimen macho, procede de África, donde vive en sábanas, bosques abiertos y semidesérticos. Forma manadas y la gestación tiene un periodo que dura 110 días con 1 a 3 crías.

Estos animales lanzan gritos y uno es como un ladrido sarcástico que parece una risa humana, lo que es una de sus principales características.

“Es un animal cien por ciento carnívoro, que tiene una conducta más nocturna. Puede vivir hasta 15 años con los mejores cuidados y su pelaje es de color beige o amarillento con manchitas oscuras o negras, ellos pueden alcanzar el peso hasta los 90 kilos”.

El doctor Gustavo recordó que los visitantes deben seguir las normas que hay en los letreros, no acercarse a las jaulas, no brincar las vallas, no alimentar a los animales en los albergues donde ésto no se permite y no hacer ruidos fuertes para no estresar a los especímenes.

Recuerda que durante este periodo vacacional, el ZooIra abre TODOS LOS DÍAS de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para que pases unos días ¡naturalmente divertidos!