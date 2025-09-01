La Secretaría de Seguridad y Paz presenta su nuevo escudo institucional

El emblema integra símbolos de justicia, protección y comunidad, reforzando identidad y confianza en los 46 municipios de Guanajuato

Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz presentó su nuevo escudo institucional, que fue creado como una declaración de identidad compartida. Este emblema integra símbolos que condensan valores y herencia cultural para transmitir, en una sola imagen, protección, justicia, comunidad y compromiso ético.

Con él, la institución fortalece el sentido de pertenencia entre sus integrantes, unifica su presencia en los 46 municipios de Guanajuato y ofrece a la ciudadanía una señal clara y confiable de servicio público.

El escudo dialoga con la historia y el carácter de Guanajuato. El águila real, orientada hacia la derecha —el lado del honor en la tradición heráldica—, representa estrategia, fuerza serena y simbolismo nacional, así como el poder protector de la institución alineado con el espíritu histórico y libertario de la entidad.

Desde la herencia chichimeca se incorporan puntas de flecha, cuarenta y seis en total, que evocan identidad, defensa y unidad, agrupadas en forma de arco que simboliza a cada municipio y al poder de la cooperación entre comunidades y autoridades.

La tradición policial está representada en las estrellas, un signo icónico de autoridad, legalidad y servicio. Diez de ellas aluden tanto a la estructura de mando de la Secretaría como a las diez regiones operativas del estado; en el centro, la estrella de siete puntas identifica a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) como eje de protección y equilibrio institucional.

Junto a este símbolo, la espada y la balanza expresan la justicia integral. La balanza afirma equidad e imparcialidad, mientras que la espada sostiene la fuerza legítima y la ejecución de la ley. Su conjunto recuerda que la firmeza solo tiene sentido dentro del marco legal y con controles democráticos.

En el corazón del emblema, el árbol protegido por alas articula el sentido humano de la seguridad. El árbol representa la vida colectiva: raíces que evocan origen, memoria e identidad; ramas que simbolizan a cada persona con su historia, talento y esperanza. Un árbol sano es espacio de vida, cobijo y futuro para todas y todos; ahí crece la comunidad y se proyectan nuevos comienzos.

Las alas que lo abrazan expresan una seguridad protectora, cercana y activa, con la idea de que la seguridad no es solo fuerza, sino también cuidado. Abrazar lo más valioso significa proteger las raíces, permitir el crecimiento y garantizar que la vida florezca sin temor. Es un compromiso sustentado en respeto, cercanía y servicio. Así, las alas representan la extensión del compromiso institucional: estar ahí para sostener, cubrir y salvaguardar lo que el árbol simboliza —la familia, la comunidad y la esperanza que nos une— en cada colonia, comunidad y camino de Guanajuato.

El conjunto se completa con la corona de olivos, símbolo universal de paz y sabiduría, que remite a la victoria con dignidad, enmarca a Guanajuato y subraya el valor supremo de la paz, junto con una gobernanza ética y una visión de largo plazo. Los colores institucionales refuerzan este mensaje: el azul comunica confianza, estabilidad y autoridad legítima; el dorado expresa excelencia, honor y liderazgo trascendente, asociado al mérito y prestigio; y el blanco representa paz, legalidad y nuevos comienzos, como síntesis de integridad, imparcialidad y unidad.

Esta identidad común será visible en uniformes, patrullas, aeronaves e instalaciones; en señalética, documentos y canales oficiales; así como en los programas de prevención, inteligencia y proximidad. Su propósito es que la población identifique, con certeza, la presencia institucional y el trabajo coordinado de todas y todos los integrantes que sirven a Guanajuato a través de dicha institución.

La Secretaría de Seguridad y Paz refrendó su compromiso con la legalidad y los derechos humanos al precisar que el uso del escudo se rige por la normatividad de la administración pública estatal y por los principios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a la dignidad de las personas, garantizando así consistencia y certeza a la ciudadanía.

Con este escudo, la institución perteneciente al Gobierno de la Gente reafirma su compromiso de estar cerca, escuchar, prevenir y actuar con la ley en la mano, uniendo capacidades en los 46 municipios para que cada familia guanajuatense viva con tranquilidad y esperanza.

