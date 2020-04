Irapuatenses buscan regreso a México, se encuentran en Italia

Irapuato, Guanajuato.- Once mexicanos que viajaban el pasado 5 de marzo en un crucero de la Nave Costa Luminosa, fueron detenidos en Savona, Italia, y hasta hoy se encuentran en cuarentena en un hotel de Roma, entre ellos se encuentran dos irapuatenses Tere Calonje y Guillermo de Alba Pineda; y aunque ellos no están contagiados, piden vuelo humanitario a la brevedad posible.

A través de una videollamada, la irapuatense Tere Calonje dijo estar preocupada por la situación que se está viviendo en relación al Covid- 19.

“ Me preocupa que estamos encerrados en una habitación de 30 metros cuadrados, me gustaría salir de aquí, a algunos familiares los han dejado sin comer, por el hecho de asomarse… y a quienes si nos dan de comer, nos tocan la puerta y nos asomamos y la comida esta en unas bolsas de papel … queremos salir lo antes posible de este país, a ellos les preocupa los riesgos, porque les preocupa enfermarse porque además no se sabe con cual es higiene con el que preparan esos alimentos”

A través de un SOS de la página Nosotros Somos Chalecos MX se difundió una video llamada con varias de las personas mexicanas que se encuentran detenidos por esta pandemia en Italia, al igual que este portal digital, La periodista y corresponsal Valentina Alazraki, también mencionó este caso de los once mexicanos que se encuentran en cuarentena algunos de ellos sin ser contagiados.

Varios de los pasajeros mexicanos se han mostrado molestos ya que algunos de ellos sí pudieron descender en el puerto de Marcella en Francia y a los once mexicanos los dejaron en cuarentena sin habérseles realizado ninguna prueba.

La señora irapuatense, Tere Calonje dijo que hasta el momento no han tenido contacto con nadie, porque tienen que estar encerrados en la habitación asignada y les dejan la comida afuera como es pan y pasta y agua.

Cabe mencionar que ellos están haciendo cuarentena junto con otras 180 personas de diversas nacionalidades que están instaladas en las diferentes habitaciones de dicho hotel en Roma.