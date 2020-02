‘Soy víctima de violencia y estoy amenazada de muerte por mi exnovio’

A través de redes sociales, una joven que se identificó como Yael Andrea denunció ser víctima de violencia por parte de su expareja, quien incluso la habría amenazado de muerte.

La mujer de 24 años de edad difundió un video en el que detalló que un hombre de 29 años de edad con quien sostenía una relación y a quien llama David Cabrini, la ha violentado física y psicológicamente.

Con este video estoy decidiendo alzar la voz, decido no quedarme callada, me quedé callada mucho tiempo por el miedo al qué dirán (…) Hoy reconozco que soy víctima de violencia física y psicológica por parte de mi expareja”.

Aseguró que éste incluso la ha llegado a amenazar de muerte y es una persona que tiene fácil acceso a armas, por lo que lo calificó de “peligroso”. Agregó que cuenta con antecedentes penales y ha estado más de una ocasión en el reclusorio.

Estoy amenazada de muerte, entonces con esto quiero dejar dicho que cualquier cosa que me pase, lo que sea… que desaparezca, que me maten, lo que sea… Hago responsable a David Cabrini Ortiz Castañeda, porque estoy amenazada de muerte y ya no me voy a quedar callada”, explicó Yael Andrea.