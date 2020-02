Renovará Municipio de Pénjamo contrato con perrera de Abasolo

Pénjamo, Guanajuato.- Luego de los hechos ocurridos en Pénjamo al encontrar envenenados a varios caninos en el centro histórico de este municipio, el Secretario del Ayuntamiento J. Trinidad Medina Raya dijo que condenan estos acontecimientos y a la vez el municipio se deslinda de los mismos.

“ Tenemos un respeto por la vida de los animales ya que somos participes del buen trato que se les pueda brindar… es por ello que dentro del ayuntamiento se están tomando medidas, como es el renovar el contrato que se tenía con la perrera de Abasolo para que se continúe con el procedimiento que se estaba llevando a cabo y no solo con perros del centro histórico del municipio, sino en las colonias de Pénjamo donde se ha extendido esta problemática” refirió el Secretario del Ayuntamiento, Trinidad Medina Raya.

Se espera que alrededor de 20 a 25 días se pueda concretar lo de la perrera, ya que es un tema urgente para el municipio de Pénjamo, refirió el Secretario del Ayuntamiento en Pénjamo.

Medina Raya dijo que también se debe ser responsable con las mascotas que se tienen en casa porque requieren de cuidados y atenciones e hizo una invitación a la ciudadanía para que se hagan responsables de sus mascotas y no traerlos en la calle, porque se sabe que estos caninos requieren de cuidados.

“Hasta el momento nadie ha tenido un reclamo de algún particular, ya que estos eran perros que andaban en la calle y que tal vez pudieron haber mordido a alguien…como en algún momento ocurrió”, comentó el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Pénjamo.

No se sabe sí todos estos animales estaban vacunados o no ya que se presume que sí andaban en la calle probablemente pueda ser que estos perros no hayan estado vacunados, es por ello que se deben tomar las medidas necesarias.

Con respecto a este tema, el ayuntamiento está viendo la manera de realizar campañas de esterilización para mascotas hembra y con ello erradicar esta situación para que se propague más esta cuestión, siendo este un tema de salud pública y que se debe atender desde diferentes puntos con respecto a perros callejeros.

En contexto luego de que un penjamenses difundió a través de las redes sociales que fueron envenenados varios canes quedando tirados en las calles del centro histórico, ahora las autoridades pondrán orden en cuanto a estas mascotas y tratarán de renovar lo más pronto posible el contrato con la perrera de Abasolo para que estos perros que andan en la calle sean atendidos.