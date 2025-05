Radio UG transmite béisbol profesional en vez conciertos de la OSUG

Guanajuato, Gto.- En la programación oficial de Radio Universidad de Guanajuato aparece que jueves y viernes de cada semana se transmiten conciertos de música: los jueves desde el Museo Iconográfico del Quijote (MIQ) y los viernes es para la Orquesta Sinfónica (OSUG) de la institución, desde donde se presente, que tradicionalmente era el teatro Principal y ahora es el Juárez. En las últimas semanas, empero, en vez de la creación de compositores clásicos y el talento de solitas, se escucha ¡play ball!, pues la emisora transmite partidos de béisbol de los Bravos de León.

Y no sólo eso: por diversos motivos, la OSUG ha cancelado conciertos, como el programado este 9 de mayo en la ciudad de León, que había sido pospuesto y que finalmente no se realizó.

El jueves 24 de abril, dentro del programa de jueves musicales del MIQ, miembros de la OSUG), estudiantes y egresados que a BAYÚN 20.02 -un cuarteto que promociona y divulga repertorios poco interpretados para cuarteto de cuerdas de la más alta calidad, especialmente de compositores latinoamericanos- presentó el concierto “Dos titanes. Mozart y Shostakovich“.

Quienes no podían acudir al concierto tenían la posibilidad de escucharlo en vivo por la radio universitaria, pero en su lugar estaban las acciones del juego de beisbol entre los Bravos de León y el Águilas de Veracruz.

Radio Universidad de Guanajuato se anunciaba como “transmisora oficial de los Bravos”. El desconcierto y la inconformidad fueron manifestados en las redes digitales, pues tocaba el reconcido músico Dmitri Kiselev, concertino de la orquesta universitaria.

Pero el tema no paró ahí: el 8 de mayo hubo un concierto de la OSUG en honor al Día Internacional de las Aves Migratorias. El reconocidísimo Enrique Arturo Diemecke fue el director invitado y el percusionista Oscar Samuel Esqueda Velázquez fue el estelar solista. El concierto no era menor; fue estreno en Latinoamérica del Concierto para Marimba No. 2 del compositor Claudio Santangelo. La velada musical también incluyó “La Marcha Nupcial”, de Nikolai Rimsky- Korsakov; “Los Pájaros”, de Respighi; y una suite del ballet “El Pájaro de Fuego”, de Igor Stravinsky. Para corresponder al entusiasmo de la concurrencia al majestuoso teatro Juárez, el solista interpretó como “ancore”, un arreglo de “El Mago de Hoz”, ejecución que también fue muy aplaudida. Fue una noche inolvidable llena de ovaciones y aplausos, señalan las reseñas.

Pero nada de eso se escuchó: la radio universitaria prefirió transmitir el partido de beisbol de Los Bravos de León.

Y por si fuera poco el agravio a la OSUG, el concierto programado para el día siguiente en el Teatro del Bicentenario “Roberto Placencia Saldaña”, de la ciudad de León.

Si bien los conciertos se retransmiten los domingos, la transmisión en vivo ha sido uno de los distintivos de la XEUG en su carácter de impulsora y divulgadora del quehacer cultural e intelectual universitario.

Los orígenes de Radio Universidad de Guanajuato se remontan al 13 de agosto de 1957, cuando la Institución solicitó oficialmente al Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas el permiso correspondiente para operar una estación de radio.

El 21 de febrero de 1961, durante una gira por el Estado de Guanajuato, el presidente de la República, Adolfo López Mateos inauguró las instalaciones de Radio Universidad de Guanajuato, que comenzó sus transmisiones en la frecuencia 970 de amplitud modulada.

XEUG es una de las más antiguas radiodifusoras universitarias del país (la UNAM empezó en 1937) y ha sido la base para la memoria musical de prestigiados festivales. En 1975, Radio UG logró la titularidad de Radiodifusora Oficial para la grabación y difusión de los eventos llevados a cabo durante las celebraciones del Festival Internacional Cervantino (FIC). Desde entonces tiene acceso sin restricciones a los programas del FIC y ha transmitido entrevistas a músicos de la talla de Leonard Bernstein, B.B King, Bruno Leonard, entre otros. Ha establecido relaciones con destacadas radiodifusoras extranjeras, tales como: Deutsche Welle de Alemania, Radio y Televisión de Francia, Radio y Televisión de Italia, Radio Canadá, BBC de Londres, la Voz de América, Radio Nederland, Radio Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Radio y Televisión Española.

En 2007, Radio UG fue ganadora del premio por el radio-reportaje “El Arte en Muletas”, laureado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2007, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la vertiente de radio.

Todo lo anterior pesa menos que el convenio entre la Universidad y la Secretaría de Cultura con el gobierno del estado y han optado por la transmisión del béisbol profesional, dirigido a una comunidad que no tiene torneos internos con ese deporte, que tiene una selección de béisbol que nadie conoce y que en sus limitados espacios deportivos existentes en sus cuatro campus sólo tiene un campo para ese deporte en Celaya.

En Salamanca, el exrector Arturo Lara López había asignado un espacio para la práctica de Sóftbol. Han optado por la transmisión de actividades de un equipo profesional que ha sido de media tabla para abajo en la mayoría de sus temporadas.

Strike a la música de grandes creadores y talentosas personas ejecutantes.