Prensa remolque a hombre; lo rescatan sus compañeros

Guanajuato, Guanajuato.- Un hombre sufrió heridas en su pelvis y extremidades inferiores al ser prensado por un remolque. El hecho ocurrió esta mañana en la calle Tres Marías, en las inmediaciones del edificio en construcción ubicado junto a la glorieta de Santa Fe.

Lo que fue identificado como “vehículo estático” fue un remolque que transportaba un auto y que se encontraba estacionado. Por razones aún no aclaradas, el remolque se movió y prensó al hombre contra la pared.

Trabajadores de la zona acudieron al rescate y poco después llegó una ambulancia del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guanajuato, cuyos paramédicos vieron que el hombre tenía lesiones en pelvis y extremidades.

Más tarde llegaron elementos del Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios (SIMUB), en la máquina-01, que contribuyeron a la revisión de seguridad de la escena y en apoyo en la inmovilización y abordaje del paciente a la unidad de emergencia. El paciente fue trasladado en la ambulancia hacia unidad hospitalaria.

Horas antes, también por el mismo rumbo, una camioneta volcó en el boulevard Euquerio Guerrero. El percance ocurrió casi al amanecer. El vehículo bajó del paso a desnivel que cruza sobre la glorieta Santa Fe y debido al pavimento mojado y presuntamente el exceso de velocidad, volcó.

El conductor, de 49 años de edad, aproximadamente, habría perdido el control del volante y la unidad quedó con las llantas hacia arriba.

El hombre resultó ileso y al lugar llegaron bomberos de SIMUB en la máquina 01 y elementos de la Policía Estatal de Caminos para ayudar en las labores.

Los bomberos estabilizaron el vehículo y desconectaron la batería. El conductor tuvo golpes leves y no se amerito hospitalizarlo.