Microbús vuelca en carretera de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Un microbús se salió de la carretera, volcó y más de veinte personas resultaron lesionadas además de tres personas sin vida, en Pénjamo. Según información obtenida en la zona el vehículo transportaba a un grupo de jornaleros originarios de Villas de Lomas en Michoacán.

El accidente tuvo lugar en la carretera que comunica el municipio michoacano de La Piedad con Ciudad Manuel Doblado en Guanajuato, en la comunidad de El Ídolo.

Al lugar arribaron varias ambulancias que trasladaron a los heridos a diferentes hospitales de la zona para ser atendidos de las lesiones provocadas por la volcadura del microbús.

En el lugar los cuerpos de emergencia entre paramédicos y bomberos establecieron un centro de control en donde revisaron a los primeros heridos que fueron rescatados de entre los fierros retorcidos de la unidad siniestrada.

Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la persona fallecida, sin embargo las autoridades ya investigan las causas del accidente para deslindar responsabilidades.