Liberación inaugura el Foro de la Gente en Irapuato

Irapuato, Guanajuato

Con un lleno total y un público que no dejó de cantar y bailar durante toda la noche, Grupo Liberación fue el encargado de inaugurar el Foro de la Gente de la Feria de las Fresas, en una presentación que encendió el ánimo de miles de asistentes.

Desde los primeros acordes, los seguidores del grupo regiomontano corearon cada una de las canciones del repertorio, convirtiendo el recinto en una gran pista de baile donde las parejas no dejaron de moverse al ritmo de los temas románticos que han marcado a varias generaciones.

Durante el concierto, la agrupación realizó un recorrido por los grandes éxitos que ha cosechado a lo largo de 50 años de trayectoria, interpretando los temas que los han consolidado como uno de los referentes de la música grupera en México.

Previo a su presentación, en conferencia de prensa, el líder de la agrupación Virgilio Canales adelantó que Grupo Liberación ya trabaja en un nuevo disco de colaboraciones, un proyecto especial con el que buscan celebrar su historia musical.

Entre los anuncios que más llamaron la atención de los fans, reveló que una de las colaboraciones será con Grupo Bronco, otra de las agrupaciones emblemáticas del género.

La presentación de Grupo Liberación marcó así el arranque musical del Foro de la Gente dejando una noche llena de nostalgia, romanticismo y música que hizo vibrar a los asistentes de la feria.