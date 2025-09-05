Ixtlilton: medio siglo de danza que honra la raíz mexicana

Celebrará 3 y 4 de octubre con un festival en la Plaza Principal de Valle de Santiago

Velio Ortega5 septiembre, 2025

Valle de Santiago, Guanajuato.-  Ixtlilton, grupo de danza folklórica de esta localidad, celebrará 50 años de trabajo ininterrumpido con un festival de representaciones de huapango y son que se realizará los días 3 y 4 de octubre en la plaza principal vallense.

El grupo se ha consolidado como un referente cultural en Guanajuato y como semillero de generaciones comprometidas con la tradición mexicana. Fue fundado en 1975 por la profesora Fabiola Barrón Núñez, con el objetivo de preservar y difundir las danzas tradicionales del país. Inicialmente integrado por docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ixtlilton pronto evolucionó en un espacio formativo para niñas, niños y jóvenes de la localidad.

A partir de 1986, bajo la misma dirección, el enfoque se volcó hacia la juventud. Desde entonces, el salón de ensayo ha sido también una escuela de valores: disciplina, identidad y orgullo por la herencia cultural. A lo largo de cinco décadas, Ixtlilton no solo ha compartido escenarios en todo el país, sino que también ha obtenido reconocimientos nacionales en competencias de danza regional y huapango huasteco.

Celebración con música y son

Para conmemorar este aniversario, la agrupación ha organizado un festival cultural gratuito los días 3 y 4 de octubre, con sede en la Plaza Principal de Valle de Santiago. La programación contempla presentaciones de danza folklórica, actividades artísticas y la participación musical, estas presentaciones prometen dotar de autenticidad sonora el homenaje a las tradiciones.

El evento también reunirá a exalumnos convirtiéndose en un encuentro intergeneracional y festivo que busca renovar los lazos entre el arte tradicional y el público contemporáneo.

Cultura que florece en comunidad

El festival es también un llamado a la corresponsabilidad cultural. La academia ha lanzado una convocatoria abierta a patrocinadores, instituciones, comercios y ciudadanos, invitándolos a sumarse como aliados para la producción del evento, ya sea con aportaciones económicas o en especie.

“Ixtlilton no es solo un grupo de danza. Es memoria viva, es una forma de resistir el olvido, de seguir contando nuestra historia a través del cuerpo y la música”, se lee en el comunicado oficial del grupo.

Con medio siglo cumplido, Ixtlilton reafirma que la cultura popular, cuando nace desde la comunidad, tiene la fuerza para trascender generaciones y sostener la identidad de un pueblo entero.

Las presentaciones serán abiertas, por lo que no se cobrará por ver al grupo.

Velio Ortega5 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información