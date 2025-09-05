Ixtlilton: medio siglo de danza que honra la raíz mexicana

Valle de Santiago, Guanajuato.- Ixtlilton, grupo de danza folklórica de esta localidad, celebrará 50 años de trabajo ininterrumpido con un festival de representaciones de huapango y son que se realizará los días 3 y 4 de octubre en la plaza principal vallense.

El grupo se ha consolidado como un referente cultural en Guanajuato y como semillero de generaciones comprometidas con la tradición mexicana. Fue fundado en 1975 por la profesora Fabiola Barrón Núñez, con el objetivo de preservar y difundir las danzas tradicionales del país. Inicialmente integrado por docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ixtlilton pronto evolucionó en un espacio formativo para niñas, niños y jóvenes de la localidad.

A partir de 1986, bajo la misma dirección, el enfoque se volcó hacia la juventud. Desde entonces, el salón de ensayo ha sido también una escuela de valores: disciplina, identidad y orgullo por la herencia cultural. A lo largo de cinco décadas, Ixtlilton no solo ha compartido escenarios en todo el país, sino que también ha obtenido reconocimientos nacionales en competencias de danza regional y huapango huasteco.

Celebración con música y son

Para conmemorar este aniversario, la agrupación ha organizado un festival cultural gratuito los días 3 y 4 de octubre, con sede en la Plaza Principal de Valle de Santiago. La programación contempla presentaciones de danza folklórica, actividades artísticas y la participación musical, estas presentaciones prometen dotar de autenticidad sonora el homenaje a las tradiciones.

El evento también reunirá a exalumnos convirtiéndose en un encuentro intergeneracional y festivo que busca renovar los lazos entre el arte tradicional y el público contemporáneo.

Cultura que florece en comunidad

El festival es también un llamado a la corresponsabilidad cultural. La academia ha lanzado una convocatoria abierta a patrocinadores, instituciones, comercios y ciudadanos, invitándolos a sumarse como aliados para la producción del evento, ya sea con aportaciones económicas o en especie.

“Ixtlilton no es solo un grupo de danza. Es memoria viva, es una forma de resistir el olvido, de seguir contando nuestra historia a través del cuerpo y la música”, se lee en el comunicado oficial del grupo.

Con medio siglo cumplido, Ixtlilton reafirma que la cultura popular, cuando nace desde la comunidad, tiene la fuerza para trascender generaciones y sostener la identidad de un pueblo entero.

Las presentaciones serán abiertas, por lo que no se cobrará por ver al grupo.