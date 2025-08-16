Ebrio conductor arrolla y mata a taquero en Salamanca

El vehículo terminó impactado contra la fachada de la agencia Ford en avenida Faja de Oro; el triciclo de la víctima quedó destrozado

Redacción Notus16 agosto, 2025

Salamanca, Guanajuato.- La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente en la ciudad de Salamanca, donde un conductor en estado de ebriedad atropelló a un taquero y le arrebató la vida.

El hecho ocurrió sobre la avenida Faja de Oro, cuando el automovilista perdió el control de la unidad, embistió al comerciante y posteriormente terminó impactando contra la fachada de la agencia Ford, causando daños materiales.

El triciclo en el que la víctima se dedicaba a vender tacos quedó completamente destrozado tras el fuerte choque, mientras que el cuerpo del taquero quedó tendido en el lugar.

Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender el reporte, sin embargo, nada pudieron hacer por salvar la vida del comerciante. El responsable fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Redacción Notus16 agosto, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información